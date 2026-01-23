5.6 C
Firenze
venerdì 23 Gennaio 2026
Ferisce la moglie con un coltello al torace: 47enne indagato per lesioni e maltrattamenti

L'episodio a Carmignano. Un'altra aggressione nell'agosto dello scorso anno che provocò alla donna una brutta frattura

CronacaPrimo Piano
CARMIGNANO – Aggredisce la moglie, afflitta da una grave depressione, con una coltellata. 

È successo a Carmignano dove un uomo di 47 anni ha accoltellato la moglie convivente di 42,  colpendola con un fendente alla schiena. Le ha così provocato una ferita alla base toracica sinistra, nello strato superficiale prima del muscolo, per cui la prognosi è di 20 giorni. La donna è oggetto di attenzione da parte dei sanitari per valutare la necessità di un intervento chirurgico.

Sii trova ricoverata all’ospedale di Prato e pare abbia già subito un’aggressione violenta l’8 agosto dello scorso anno, concretizzatasi in un pugno e nel lancio di un tagliere che le ha colpito la testa, che all’epoca le provocò una frattura fra l’occhio e lo zigomo, con una prognosi di trenta giorni.

La procura procede per lesioni aggravate e maltrattamento e le indagini sono in corso anche per verificare se l’autore abbia commesso fatti dello stesso tipo nei confronti di altri familiari.

