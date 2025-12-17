In un albergo abusivo di via Pistoiese due passaporti coreani falsi: arrestati in due

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Nella mattina di sabato (13 dicembre), nel corso di attività correlate al sequestro di persona dello scorso 30 novembre, in una stanza di un appartamento adibito ad albergo abusivo in via Pistoiese a Prato sono stati trovati due passaporti coreani abilmente falsificati e una serie di materiali atti alla falsificazione documentale dei passaporti, fra i quali, due timbri artefatti.

Il materiale si trovava nella disponibilità di una donna cinese di 47 anni, che non risulta svolgere alcuna attività lavorativa lecita, senza fissa dimora, e di un uomo di 38 anni anch’egli senza fissa dimora e anch’egli privo di occupazione. Entrambi sono stati arrestati per i reati di detenzione e produzione di documenti d’identità falsi validi per l’espatrio.

L’udienza di convalida è stata tenuta il 15 dicembre e, su conforme richiesta della procura, il giudice ha convalidato gli arresti dei due indiziati. Uno di tali soggetti è stato correlativamente destinatario di fermo di indiziato di delitto di sequestro di persona a fini estorsivi, emesso da altro ufficio della procura.

L’arresto è stato effettuato dai militari appartenenti al Nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Prato, il cui organico è stato

integrato dai vertici dell’arma dei carabinieri, in aderenza a quanto richiesto dalla procura.