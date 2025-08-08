36.8 C
Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incendi di uliveto e di bosco sulle colline di Prato: in azione tre elicotteri della Regione

Sul campo vigili del fuoco e volontari Aib: chiuse al transito per precauzione alcune strade di Prato e della Val di Bisenzio

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Incendi di uliveto e di bosco sulle colline di Prato: in azione tre elicotteri della Regione
Incendi di uliveto e di bosco sulle colline di Prato: in azione tre elicotteri della Regione (foto Aib)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

VAIANO – Focolai di incendi dalla tarda mattinata di oggi (8 agosto) nell’area di Cerreto e di Schignano. Sul posto la sindaca, Francesca Vivarelli, con la polizia municipale e i carabinieri.

I vigili del fuoco son stati impegnati le operazioni di spegnimento insieme ai volontari Vab. Il Comune invita, nel frattempo, alla massima prudenza.

Il primo incendio, sulla strada che da Figline sale a Schignano, ha interessato un’area di oliveti e di cespugli in prossimità di alcune abitazioni. Per evitare che quest’ultime venissero coinvolte nelle fiamme sono state attivate numerose squadre di volontariato antincendi boschivi, supportate da squadre dei Vigili del fuoco.

Il secondo incendio è scoppiato poco sotto la frazione di Schignano, ed ha coinvolto un bosco misto di pini e querce. 

I due incendi ben visibili da Prato e da quasi tutta la Piana, hanno richiesto un ulteriore rinforzo del dispositivo di spegnimento. Sono stati pertanto inviati tre elicotteri del servizio regionale antincendio e un elicottero dei Vigili del fuoco.

Sotto il coordinamento di due direttori operazioni le fiamme sono state poste sotto controllo. A terra sono quindici le squadre che stanno operando per le operazioni di bonifica che andranno avanti a lungo. 

È stata sospesa la circolazione su via Nuova di Schignano dall’altezza di Pratotonfo per motivi di sicurezza.

A tutela della pubblica sicurezza e per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio  è stata disposta la chiusura al transito anche di via della Collina a Cerreto, tra via di Cantagallo e il confine con Vaiano, via di Malcantone e Vignone, via di Cerreto e Solano e via di Tofanaia e Butia.

Altri piccoli incendi si sono verificati nel senese e nei prossimi giorni, in considerazione delle previsioni di caldo e assenza di pioggia, è previsto un aumento di impegno di tutti gli enti regionali nelle operazioni di prevenzione e pattugliamento del territorio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.8 ° C
37.8 °
34.8 °
27 %
2.7kmh
0 %
Ven
34 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
39 °
Mar
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)vigili del fuoco (14)Eugenio Giani (13)incidente (13)Pisa Sporting Club (10)polizia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati