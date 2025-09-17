28.3 C
Lavoratore in sciopero aggredito davanti all’azienda, indaga la procura

Le ipotesi di accusa sono violenza privata e lesioni personali, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

PRATO – Aggressione ai lavoratori in sciopero dell’Alba Srl, la procura apre un procedimento penale. 

Le ipotesi sono violenza privata e lesioni personali, nei confronti degli autori delle aggressioni, in pregiudizio del lavoratore trentenne originario del Bangladesh, che stava conducendo una protesta sindacale, assieme ad altri lavoratori anche di origine pakistana, nonché di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Al fine di ricostruire la dinamica dei fatti violenti e di individuare le responsabilità degli autori è stato disposto il sequestro delle telecamere che hanno ritratto l’area teatro dell’aggressione, ubicata in via delle Lame a Montemurlo.

Al contempo, è stato disposto un decreto di perquisizione, anche informatica, di ispezione e di sequestro nei confronti dell’impresa per conto della quale la persona aggredita presta attività lavorativa e di uba società alla stessa collegata.

La vittima della violenza è stata già ascoltata.

Secondo la procura l’aggressione si inserisce in una serie preoccupante di atti di violenza compiuti nel territorio del circondario pratese nei confronti di lavoratori.

Le indagini vengono svolte con l’ausilio degli appartenenti alla Digos della Questura di Prato, del Dipartimento della prevenzione Ufc Pissl e dei carabinieri della tenenza di Montemurlo.

La procura fa appello ai testimoni ai fatti di rivolgersi agli inquirenti per contribuire alla ricostruzione della dinamica dei fatti.

