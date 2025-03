L’ex comandante dei carabinieri di Prato indagato per peculato d’uso e truffa aggravata

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Tre carabinieri nel mirino della procura di Prato guidata da Luca Tescaroli. Le accuse, da verificare poi nelle aule di tribunale, vanno dal peculato d’uso alla truffa aggravata, dal falso ideologico alla violazione del segreto.

Concluse le indagini preliminari nei confronti di un ufficiale dell’Arma, già arrestato nel 2024, e di un luogotenente dell’arma dei carabinieri, il primo che ha ricoperto l’incarico di comandante della compagnia dei carabinieri di Prato, il secondo attualmente in servizio a Prato, con incarico di comando.

A loro carico sono state individuate dalla procura plurime condotte di peculato d’uso, di truffa aggravata e di falso ideologico, commesse a Prato, tra l’ottobre 2023 e il giugno 2024. Nei confronti del primo, che attualmente non risulta in servizio, è emerso l’utilizzo di automezzi per esigenze dei propri familiari, incontrare imprenditori cinesi fuori dalle esigenze di servizio, raccogliere regalie da parte di titolari di aziende vinicole, nonché la predisposizione di atti falsi per giustificare indebiti allontanamenti per esigenze private dalla sede di lavoro, con l’impiego di automezzi di servizio.

Con riferimento al luogotenente, sono state ipotizzate condotte truffaldine e di predisposizione di atti falsi per far risultare, contrariamente al vero, di aver partecipato a riunioni dell’organo di rappresentanza sindacale denominato Co.Bar per ottenere un ingiusto profitto patrimoniale, così allontanandosi almeno in undici occasioni ingiustificatamente dal reparto di appartenenza. Un profitto consistente nella regolare corresponsione della retribuzione e nel rimborso delle spese di viaggio, in assenza della corrispondente prestazione lavorativa e, perciò, in danno dell’Arma dei Carabinieri.

Ai due è stato notificato dagli appartenenti alla Guardia di Finanza di Prato, sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Prato, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei due militari citati.

La procura, inoltre, procede nei confronti di un altro luogotenente dell’Arma dei carabinieri per il reato di violazione del segreto, in relazione al disvelamento di un’indagine relativa al tentato omicidio, verificatosi aPrato, il 26 gennaio 2025, all’interno di un’impresa di pelletteria, gestita da cittadini cinesi, su istigazione di un legale pratese, anch’egli indagato quale istigatore, che non risultava essere difensore del responsabile individuato quale autore del tentato omicidio.

Le risultanze investigative, ovviamente, saranno soggette, per essere verificate, a un vaglio rigoroso della procura pratese.