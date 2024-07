Nel carcere di Prato il sessantesimo suicidio di un detenuto dall’inizio dell’anno

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Un altro detenuto, un 27enne, si è suicidato in carcere, stavolta alla Dogaia di Prato. Si è impiccato nella serata del 27 luglio nella sua cella. Nonostante l’immediato soccorso è morto poco dopo all’ospedale cittadino.

È il sessantesimo suicidio di un detenuto nel corso dell’anno, il terzo in poche settimane in Toscana, dopo i casi di Firenze e Livorno.

A stigmatizzare la situazione la Uilpa Polizia Penitenziaria: “Solo 27 anni, italiano, alcune condanne definitive con fine pena nel 2032, si è impiccato ieri sera nella sua cella della casa circondariale di Prato – dice Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato – Subito soccorso e condotto in ospedale, è spirato poco dopo. Si tratta del 60esimo suicidio di un detenuto nel corso dell’anno, cui vanno aggiunti sei appartenenti alla polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Una carneficina mai vista in precedenza”.

“Così, mentre per il sottosegretario al sinistero della giustizia, con delega ai detenuti, Andrea Ostellari, le carceri sono regolamentari e non c’è sovraffollamento, il guardasigilli, Carlo Nordio, parla di problema del sovraffollamento da affrontare con raziocinio. Esattamente quel raziocinio che non si rinviene nelle loro affermazioni contrastanti e nelle farneticazioni del sottosegretario, spintosi, evidentemente, fino a smentire il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che solo qualche giorno fa aveva definito la situazione penitenziaria indecorosa per un paese civile”, aggiunge il Segretario della Uilpa Pp.

“Siamo stanchi – conclude – delle stomachevoli chiacchiere del governo, servono immediati provvedimenti o l’estate sarà tragica con il rischio di avere in autunno macerie al costo di vite umane rispetto alle quali non possono non esserci responsabilità”.

Venerdì sera proprio nel carcere di Prato c’era stato un tentativo di rivolta sedato solo alle 2 di notte dopo un blackout e i detenuti barricati nelle celle.