Sequestri per 2,5 milioni di euro per la truffa con le operazioni inesistenti

L’impresa ha così generato milioni di crediti di imposta, parte dei quali sono stati utilizzati dallo stesso commercialista per una società a lui riconducibile.

Un’altra parte dei crediti sono stati ceduti a terze società che, a loro volta, hanno compensato con debiti erariali. Il provento della cessione è, poi, confluito sul conto intestato al soggetto deceduto e nella disponibilità dell’indagato. La provvista, così costituita, è stata utilizzata anche per acquistare beni di lusso, tra i quali un orologio di marca Rolex del valore di circa 20mila euro, sottoposto tempestivamente anch’esso a sequestro il giorno precedente alla spedizione da Sarnico a un fittizio destinatario di Lucera, che una gioielleria lombarda ha effettuato all’indagato.

La procura di Prarto ha, quindi, chiesto e ottenuto dal locale Ttibunale il sequestro dei crediti d’imposta fraudolentemente generati. All’esito delle valutazioni effettuate, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato ne ha disposto il sequestro preventivo che è stato immediatamente notificato dal gruppo della Guardia di Finanza di Cesena all’Agenzia delle entrate per il blocco.

Con il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, pertanto, è stata interrotta la circolazione delle predette risorse illecite, per un importo pari, va ribadito, a circa 2,5 milioni di euro, scongiurando in tal modo un grave nocumento per l’erario derivante dal successivo utilizzo dei crediti fiscali in compensazione delle imposte dovute. La procura ha richiesto, inoltre, l’applicazione della misura cautelare del carcere nei confronti del citato commercialista, per i reati di truffa ai danni dello Stato, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di autoriciclaggio e di compensazione indebita di crediti inesistenti. Il giudice per le indagini preliminari ha fissato l’interrogatorio, in esito al quale deciderà sulla richiesta avanzata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Le investigazioni si sono nutrite del prezioso apporto della Guardia di Finanza di Cesena, che ha collaborato assiduamente sin dal 2023 con la procura di Prato.