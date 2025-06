Si è dimessa la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti: è indagata per corruzione

PRATO – Indagata per corruzione, la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, si è dimessa.

Questa la decisione della prima cittadina dopo l’avviso di garanzia della procura di Firenze per i rapporti ‘sospetti’ con un imprenditore, che sarebbe stato munifico nelle campagne elettorali dell’esponente dem.

La decisione è stata annunciata durante una giunta straordinaria, dopo che in Consiglio la prima cittadina aveva annunciato di voler proseguire nella propria esperienza. Lunedì si terrà l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip. La sindaca ha 20 giorni di tempo per ritirare le sue dimissioni, se non avverrà la giunta cadrà, Prato passerà in mano ad un commissario fino alle prossime elezioni.

Immediati i commenti politici sulla scelta della sindaca.

“Le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti erano inevitabili – dichiara l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi – Le accuse di corruzione, i rapporti opachi con imprenditori locali e la richiesta di arresti domiciliari da parte della Procura hanno reso la sua permanenza alla guida del Comune di Prato politicamente e istituzionalmente insostenibile. Siamo garantisti e attendiamo con rispetto il lavoro della magistratura ma, sul piano politico, non si può ignorare il fallimento di un sistema di potere che da anni soffoca la Toscana: un intreccio tra politica, affari e consensi costruito dal Partito Democratico e gestito senza trasparenza né rispetto per i cittadini, che oggi più che mai mostra tutte le sue crepe. Serve un cambio di rotta profondo: basta clientele, basta privilegi. I pratesi, i toscani meritano di più. E potranno confermarlo tra pochi mesi con il loro voto“.

“Alla luce delle dimissioni del sindaco di Prato Ilaria Bugetti, ex consigliere regionale del Pd ed ex presidente della Seconda Commissione consiliare, la necessità che il consiglio regionale toscano affronti nei luoghi istituzionali la vicenda si fa ancora più insistente considerando che i reati contestatole sarebbero stati commessi quando ricopriva la carica di consigliere. Pertanto auspichiamo che il Consiglio regionale non si sottragga dalla dicussione che faremo in Aula il prossimo mercoledì a partire dalla mozione che abbiamo presentato”. Lo dicono il capogruppo Fdi in consiglio regionale Vittorio Fantozzi, il consigliere e vicecoordinatore regionale Fdi Diego Petrucci e i componenti del gruppo di Fratelli d’Italia a seguito degli ultimi sviluppi del caso Bugetti.

“I reati per i quali Bugetti risulta indagata sarebbero stati commessi durante il suo ultimo mandato di consigliere regionale, quando era presidente della seconda commissione consiliare, per questo riteniamo opportuno che il Consiglio regionale affronti la questione. La vicenda fa venire a galla una gestione alquanto opaca dei rapporti di potere del Pd toscano, già emersi e sotto i riflettori della vicenda a Keu. Anche in questo caso, non si può non porsi dei dubbi riguardo alla trasparenza e alla correttezza delle dinamiche della macchina regionale che sembrerebbe un ventre molle esposto a vicende torbide! È nostro compito tutelare questa istituzione, comprendere laddove il sistema assuma contorni grigi ed intervenire. Con questo non è nostra intenzione sostituirci all’operato della magistratura e vogliamo che il Consiglio faccia una discussione nell’assoluto rispetto di quelle che sono le garanzie di presunzione di innocenza nei confronti di chiunque, a maggior ragione del sindaco Bugetti augurandoci che l’indagine sia il più breve possibile; ma non possiamo sottrarci dal discutere questi fatti, i toscani hanno bisogno di comprendere cosa sta succedendo nei Palazzi regionali”.

“Nello specifico chiediamo – dicono Petrucci e Fantozzi – che la giunta regionale attivi una indagine interna, valutando anche l’istituzione di una Commissione speciale d’Inchiesta, per comprendere il coinvolgimento delle strutture e procedure regionali sia nell’inchiesta Keu che per il caso Bugetti; chiediamo sempre alla giunta di accertare che le condotte di Bugetti, quale presidente della Seconda commissione consiliare, non abbiano avuto ricadute sull’operato della stessa commissione”.

“Le dimissioni di Ilaria Bugetti sono un atto importante che non ci lascia indifferenti, tutt’altro. Vogliamo ringraziarla per questo atto di responsabilità, dimostrarle vicinanza e affetto, sia a livello politico che personale. Le sue sono dimissioni che non hanno soltanto un valore rispetto all’iter giudiziario, verso il quale nutriamo profondo rispetto, lo stesso riservato all’operato della magistratura e ad Ilaria: sono un gesto di amore e di affetto verso Prato. Il Partito democratico è vicino alla città e alla comunità pratese: continueremo ad essere al fianco di questa realtà così importante per tutta la nostra regione”, dichiara il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.