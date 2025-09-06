Stole per il Giubileo dal distretto tessile pratese: vescovo e Confindustria ricevuti da Papa Leone

PRATO – Papa Leone ha ringraziato Prato per il dono delle stole del Giubileo.

Questa mattina (6 settembre) il vescovo di Prato Giovanni Nerbini, la presidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli e il vice presidente dell’associazione Tiziano Pieretti hanno incontrato il Pontefice a nome della città e della diocesi. Era presente anche il vicario generale monsignor Daniele Scaccini, autore del disegno delle stole.

Lo scorso 29 marzo, durante il Giubileo dei Missionari – giunti a Roma dai vari continenti – la Diocesi e il Comune portarono in dote millecinquecento stole, prodotte dagli imprenditori pratesi. Francesco era assente perché ricoverato in ospedale, poi, come sappiamo, morì il 21 aprile. “Questo dono è un tesoro che ci commuove e ci invita a portare la Misericordia nel mondo”, disse monsignor Rino Fisichella, organizzatore del Giubileo, ricevendo le stole nei Giardini Vaticani a nome di papa Francesco.

“Abbiamo vissuto una mattinata molto bella nella quale papa Leone ci ha ricevuto con evidente gratitudine per questo dono fatto dalla città e dagli industriali di Prato – dichiara il vescovo Giovanni Nerbini -. Per noi è un onore e un vanto, perché è un riconoscimento che viene direttamente dal Papa. Abbiamo avuto la conferma che queste stole sono stata apprezzate dai missionari della Misericordia, inviati in tutto il mondo a portare il perdono. Siamo grati al Santo Padre che ci ha concesso questo momento che credo rimarrà nella sensibilità della nostra Chiesa e della nostra città”.

“Una forte emozione e la percezione di aver portato un contributo, per quanto piccolo, a qualcosa di molto grande – aggiunge la presidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli commentando l’esperienza vissuta in San Pietro -. L’attività dei Missionari della Misericordia, il Giubileo, l’opera millenaria della Chiesa che si perpetua nel tempo, il magistero del Santo Padre: dimensioni che ci sovrastano e nelle quali è un onore aver avuto la possibilità di inserirsi. Il dono delle stole è per la nostra associazione l’espressione dell’operosità di tutte le nostre imprese, di Prato come di Lucca e di Pistoia, di ogni settore e comparto. La realizzazione delle stole è il frutto del lavoro attento e appassionato di imprenditori e lavoratori; un segno, soprattutto, di vicinanza alla missione della Chiesa.”

Le stole sono realizzate in jacquard, particolare tecnica tessile usata per ottenere disegni complessi, creati direttamente nel corpo del prodotto. Alla produzione dei paramenti hanno concorso diverse aziende del distretto tessile pratese.