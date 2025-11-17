Tentano di assaltare i lavoratori in sciopero, poi aggrediscono gli agenti Digos: tre arresti

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Questa mattina, intorno alle 11,30, si è verificato un grave episodio di tensione nel cuore della Chinatown di Prato. Un gruppo composto da oltre quindici cittadini cinesi ha aggredito alcuni agenti della Digos impegnati nelle attività di ordine pubblico durante una manifestazione sindacale organizzata da lavoratori pakistani e di altre nazionalità.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti sono intervenuti per impedire che il gruppo, fuoriuscito da un grande capannone in via Gora del Pero — sede di diverse imprese cinesi attive nella produzione di accessori per l’abbigliamento — raggiungesse e colpisse i manifestanti riuniti nei pressi di un gazebo. La protesta, pacifica e rivolta proprio al consorzio, sarebbe stata l’obiettivo dell’incursione.

Nel tentativo di fermare l’avanzata, gli operatori della Digos sono stati a loro volta assaliti e alcuni di loro hanno subito atti di violenza. Due poliziotti hanno riportato lesioni e sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Prato per le cure necessarie.

La Procura ha aperto un fascicolo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Tre cittadini cinesi — di 27, 30 e 60 anni, tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale — sono stati fermati sul posto dagli agenti. Le indagini proseguono per identificare gli altri membri del gruppo coinvolto nell’aggressione.