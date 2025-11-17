15.9 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tentano di assaltare i lavoratori in sciopero, poi aggrediscono gli agenti Digos: tre arresti

Momenti di forte tensione questa mattina (17 novembre) nella Chinatown pratese. Due gli agenti in ospedale, indagini per individuare tutto il commando

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Tentano di assaltare i lavoratori in sciopero, poi aggrediscono gli agenti Digos: tre arresti
Tentano di assaltare i lavoratori in sciopero, poi aggrediscono gli agenti Digos: tre arresti (foto FB polizia)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Questa mattina, intorno alle 11,30, si è verificato un grave episodio di tensione nel cuore della Chinatown di Prato. Un gruppo composto da oltre quindici cittadini cinesi ha aggredito alcuni agenti della Digos impegnati nelle attività di ordine pubblico durante una manifestazione sindacale organizzata da lavoratori pakistani e di altre nazionalità.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti sono intervenuti per impedire che il gruppo, fuoriuscito da un grande capannone in via Gora del Pero — sede di diverse imprese cinesi attive nella produzione di accessori per l’abbigliamento — raggiungesse e colpisse i manifestanti riuniti nei pressi di un gazebo. La protesta, pacifica e rivolta proprio al consorzio, sarebbe stata l’obiettivo dell’incursione.

Nel tentativo di fermare l’avanzata, gli operatori della Digos sono stati a loro volta assaliti e alcuni di loro hanno subito atti di violenza. Due poliziotti hanno riportato lesioni e sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Prato per le cure necessarie.

La Procura ha aperto un fascicolo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Tre cittadini cinesi — di 27, 30 e 60 anni, tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale — sono stati fermati sul posto dagli agenti. Le indagini proseguono per identificare gli altri membri del gruppo coinvolto nell’aggressione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.9 ° C
16.5 °
13.8 °
90 %
4.5kmh
75 %
Lun
15 °
Mar
14 °
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1571)ultimora (1470)sport (55)demografica (46)attualità (34)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati