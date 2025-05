Un 17enne e un 19enne gli indagati per l’omicidio a Prato del 37enne albanese Vladimir Lleshi

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Ci sono due indagati per l’omicidio del 37enne albanese Vladimir Lleshi avvenuto nella serata di ieri (8 maggio) nei giardini fra via Corridoni e via Baracca a Prato.

Si tratta di un 17enne e di un 19enne che dovranno rispondere di omicidio volontario e rissa aggravata. Le indagini della squadra mobile di Prato si sono focalizzate su di loro dopo che erano andati a farsi curare al pronto soccorso per alcune contusioni da colluttazione. Sul luogo del delitto, invece, sarebbero state trovate un trincetto e un cacciavite, possibili armi mortali.

Nell’interrogatorio in questura del sostituto procuratore Valentina Cosci gli indagati hanno ammesso di essere stati presenti sul posto ma hanno negato di aver inferto i colpi mortali. Hanno però confermato di essersi recati sul posto per un regolamento di conti, per motivi non precisati, dove sarebbero stati aggrediti da un gruppo rivale.

In questura sono stati ascoltati anche altri due giovani albanesi, ritenuti parte del gruppo opposto coinvolto nella rissa. Gli inquirenti stanno ora confrontando le diverse versioni per chiarire la dinamica degli eventi.