martedì 18 Novembre 2025
Il Panettone diventa salato: ecco la creazione di Vatti con la Finocchiona IGP

Da Radicondoli arriva una novità per le feste. Il pizzaiolo toscano lancia un grande lievitato rustico arricchito dal celebre salume locale

CronacaGusto
REDAZIONE
REDAZIONE
pansalato finocchiona
Foto di: finocchionaigp
1 ' di lettura
Dimenticate per un attimo canditi e uvetta. Quest’anno la magia delle feste ha un profumo diverso, decisamente più rustico e avvolgente. Tommaso Vatti, noto pizzaiolo e lievitista de La Pergola di Radicondoli, ha presentato la sua ultima invenzione: il Pan Salato Toscano con Finocchiona IGP.

Si tratta di una reinterpretazione audace del classico dolce natalizio. La struttura è quella soffice e ariosa dei grandi lievitati, ma il cuore è salato. Al posto degli ingredienti dolci, nell’impasto finiscono piccoli cubetti di Finocchiona IGP. Il salume simbolo della norcineria toscana, con il suo aroma inconfondibile di finocchio selvatico, diventa l’attore principale. Dona profumo e sapidità senza appesantire la nuvola di pasta madre.

Il risultato è un prodotto versatile. È perfetto per un aperitivo delle feste, un antipasto originale o per accompagnare formaggi e verdure di stagione.

“Ho voluto dare un’anima toscana al mio lievitato”, racconta Vatti. “La Finocchiona IGP è un ingrediente identitario. È un omaggio alla nostra tradizione, rivisto attraverso la mia esperienza con le lunghe maturazioni”.

Il progetto nasce da una filosofia precisa: rispetto dei tempi naturali e valorizzazione dei produttori locali. Un connubio tra tecnica moderna e sapori antichi.

L’iniziativa ha raccolto l’entusiasmo di Alessandro Iacomoni, Presidente del Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP. “Siamo felici di questa collaborazione”, ha dichiarato. “Dimostra che la Finocchiona non è solo un salume da tagliere. È un ingrediente capace di dare carattere anche a ricette innovative e moderne”.

Dove trovarlo

Per chi vuole portare in tavola questo pezzo di Toscana, c’è da affrettarsi. Il Pan Salato è prodotto in edizione limitata. Si trova presso Autoctona, il forno artigianale di Vatti nel centro storico di Radicondoli, oppure è acquistabile online sul suo e-commerce.

© Riproduzione riservata

