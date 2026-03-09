Partita la corsa per la carica di sindaco di Siena: Nicoletta Fabio corre per il bis

SIENA — A Siena il voto del 2026 rappresenta un passaggio politico decisivo. La sindaca Nicoletta Fabio, eletta nel 2023 alla guida del centrodestra, dovrà dimostrare che il cambiamento politico avvenuto negli ultimi anni è destinato a consolidarsi.

Il centrodestra punta sulla continuità amministrativa, mentre il centrosinistra lavora per ricostruire una coalizione competitiva dopo la lunga stagione di dominio terminata pochi anni fa.

Tra i nomi che circolano nel dibattito politico cittadino figurano amministratori locali e profili civici legati al mondo universitario e alle professioni, segno di una competizione che potrebbe assumere toni meno ideologici e più amministrativi.

In una città dove identità civica e politica sono storicamente intrecciate, la sfida del 2026 potrebbe diventare più una battaglia di leadership locali che uno scontro tra schieramenti nazionali.