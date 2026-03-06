A Siena la relazione di metà mandato della commissione sulla morte di David Rossi: “Fu omicidio”

SIENA – Il muro di mistero che da tredici anni avvolge la morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013, sembra essere crollato definitivamente sotto il peso di nuove risultanze scientifiche.

A Siena, in occasione della presentazione del rendiconto di metà mandato della commissione parlamentare d’inchiesta, il presidente Gianluca Vinci ha pronunciato parole destinate a segnare un punto di non ritorno giudiziario: “Siamo qui perché finalmente abbiamo rinvenuto delle prove tangibili che escludono definitivamente il suicidio”.

La Commissione, dopo anni di audizioni e nuove analisi tecniche, ha rotto gli indugi basandosi su due perizie recentemente depositate che ribalterebbero la tesi, finora sostenuta dalle precedenti inchieste della Procura senese, del gesto volontario. La notizia più clamorosa è l’unanimità raggiunta dai commissari di ogni schieramento politico, che questa settimana hanno votato una risoluzione che qualifica ufficialmente la morte di Rossi come un omicidio. “Ne abbiamo preso atto votando all’unanimità — ha aggiunto Vinci — e ora la missione è andare avanti per trovare i colpevoli e il movente”.

Le nuove prove di cui parla il presidente della Commissione riguarderebbero aspetti dinamici della caduta e ferite riscontrate sul corpo di Rossi, giudicate incompatibili con una caduta libera autoprodotta. Elementi che, secondo la Commissione, suggeriscono una colluttazione precedente al volo dal quarto piano e il successivo intervento di terzi. Si apre così una nuova, febbrile fase d’indagine che sposta il mirino dalla disperazione del singolo a una trama criminale ancora tutta da scrivere.

La relazione presentata oggi a Siena rappresenta un atto politico e istituzionale fortissimo, che mette sotto pressione la magistratura per una riapertura formale del fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio volontario.

Per la famiglia di David Rossi, che per oltre un decennio ha combattuto contro archiviazioni e scetticismo, questa giornata rappresenta la prima, vera vittoria processuale in una delle pagine più oscure della finanza e della cronaca toscana.