Ambulanza contro un tir: cinque feriti sulla Firenze – Siena

TAVARNELLE VAL DI PESA – Pomeriggio di grande apprensione lungo il raccordo autostradale Firenze-Siena, dove un violento tamponamento ha visto coinvolta un’ambulanza, finita contro un mezzo pesante che la precedeva. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 nel territorio comunale di Tavarnelle Val di Pesa, precisamente al chilometro 33 in direzione sud, nei pressi dell’uscita di San Donato.

Ad avere la peggio è stata proprio l’equipe sanitaria a bordo del veicolo di soccorso. Cinque le persone rimaste ferite nell’impatto: tre volontari e due medici. Nonostante l’ambulanza sia uscita pesantemente danneggiata dallo scontro, i cinque occupanti — due uomini di 52 e 53 anni e tre donne di 31, 43 e 52 anni — sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

La macchina dell’emergenza si è messa in moto istantaneamente sotto il coordinamento della centrale del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono confluite l’automedica di Campostaggia, le ambulanze della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Poggibonsi e un mezzo della Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa, quest’ultimo inviato dalla centrale di Firenze-Prato. Tutti i feriti sono stati trasferiti in codice giallo al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena per gli accertamenti del caso.

Determinante anche l’intervento dei vigili del Fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo sanitario, mentre le forze dell’ordine si occupavano dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del tamponamento. Il traffico sulla Siena-Firenze ha subito pesanti rallentamenti per gran parte del pomeriggio, con la carreggiata parzialmente ostruita dai mezzi incidentati e dalle squadre di soccorso al lavoro.