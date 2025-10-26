15.1 C
Firenze
domenica 26 Ottobre 2025
Attimi di tensione in piazza del Campo: un uomo aggredisce prima un ragazzo, poi un vigile urbano

L'uomo è stato identificato e portato in questura. La sindaca Nicoletta Fabio: "Sono certa che l’iter della giustizia sarà perentorio ed efficace"

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Siena Piazza del campo
Foto di: ©shutterstock
SIENA – Un agente della polizia locale di Siena, coadiuvato da altri due colleghi intervenuti, che ha bloccato un cittadino extracomunitario, che avrebbe prima aggredito un minorenne e poi, di fronte alle richieste della polizia locale, si è rifiutato di fornire documenti e generalità. Ha quindi verbalmente e fisicamente aggredito lo stesso agente intervenuto. L’uomo è stato fermato e portato all’interno degli uffici della Questura di Siena per ulteriori accertamenti dai tre agenti della polizia locale presenti in piazza del Campo.Un agente, durante l’intervento, ha riportato alcune lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.Nell’augurare all’agente una pronta guarigione – commenta la sindaca Nicoletta Fabio – manifesto anche grande solidarietà al minorenne coinvolto nell’episodio e a tutta la sua famiglia. Mi preme sottolineare la fondamentale e costante attività svolta quotidianamente da uomini e donne della polizia locale, coordinati dal comandante Alessandro Rossi, che rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per cittadini senesi e non solo. Il loro apporto, anche in situazioni non semplici come quella avvenuta oggi, è di grande rilievo per garantire un’adeguata sicurezza su tutto il territorio comunale. Tale costante e attenta presenza ha permesso oggi che la situazione non degenerasse. Un presidio dunque essenziale per la sicurezza di tutti noi”.“Il compito dell’amministrazione comunale e della polizia locale – conclude Nicoletta Fabio – è quello di mettersi a disposizione e collaborare al massimo delle proprie competenze con le altre forze dell’ordine e le autorità per garantire e se possibile innalzare il livello di sicurezza della nostra città. Sono certa che l’iter della giustizia sarà perentorio ed efficace”.

