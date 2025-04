Beko, firmato al ministero il patto per la reindustrializzazione. Giani: “Un punto di partenza”

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Firmato l’accordo quadro fra Beko Europe, governo, Regioni e parti sociali sul piano di trasformazione industriale per l’Italia dei siti della multinazionale che un tempo erano di proprietà Merloni e Whirpool, uno dei quali a Siena.

“È stato siglato oggi un buon accordo. Ma considero questa importante tappa non un punto di arrivo, bensì di partenza”. Così il presidente Eugenio Giani al termine dell’incontro che si è svolto al ministero delle imprese e del made in Italy per la firma dell’accordo che chiude la vertenza Beko. Con il presidente Giani, il consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali, Valerio Fabiani.

“L’acquisizione da parte di Invitalia dello stabilimento – ha proseguito Giani – conferma che abbiamo fatto bene a non arretrare mai dalla convinzione che Siena dovesse mantenere un sito industriale. Ringrazio il governo per l’impegno, l’attenzione e il lavoro svolto”.

“Adesso – ha proseguito Giani – la partita e il lavoro non si fermano ma si spostano sulla ricerca e l’individuazione di un investitore che abbia le energie e la volontà di presentare un piano di reindustrializzazione dello stabilimento. La Regione seguirà attentamente ogni passaggio accompagnando un percorso che vogliamo si concluda con un solo risultato: che a Siena questo sito torni a dare lavoro e occupazione” .

“L’accordo, – dice l’azienda – che segue l’approvazione all’88% da parte delle assemblee dei lavoratori avvenuta nei giorni scorsi, rappresenta un percorso strutturato per la riorganizzazione e il rilancio degli stabilimenti italiani, con l’obiettivo di garantire sostenibilità e competitività nel lungo periodo”.

Quello su Beko “è – dichiara il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso al termine del tavolo – un accordo importante, storico, per governare al meglio questa transizione industriale salvaguardando la forza straordinaria del Made in Italy che diventa, di fatto, per questa grande multinazionale il centro propulsivo in Europa”.