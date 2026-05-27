Brutale aggressione al parroco di Monticiano prima del funerale della moglie di Moggi: altri due feriti

MONTICIANO – Pomeriggio di pura follia e incredibile violenza a Monticiano, nel senese, dove un uomo ha aggredito brutalmente il parroco del paese a pochissimi minuti dall’inizio del funerale di Giovanna Regoli, moglie dell’ex potente direttore generale della Juventus Luciano Moggi e madre del procuratore sportivo Alessandro Moggi.

Il dramma si è consumato sul sagrato della chiesa poco prima della celebrazione delle esequie, in un momento in cui erano già presenti numerosi fedeli e personalità del mondo del calcio arrivate nel borgo che ha dato i natali a Luciano Moggi il 10 luglio 1937. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un giovane del posto, già noto in paese per precedenti episodi di escandescenza, si è scagliato improvvisamente contro don Paolo Casagrande, parroco di Monticiano. L’aggressore ha iniziato a insultare pesantemente il sacerdote per poi passare dalle parole ai fatti, colpendolo con violenza sotto gli occhi attoniti dei presenti. Nel tentativo disperato di bloccare la furia dell’uomo e difendere il prete, sono rimasti feriti anche un carabiniere in servizio e un altro cittadino intervenuto coraggiosamente per fermare l’aggressione.

I tre feriti sono stati caricati a bordo delle ambulanze del 118 e trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato conseguenze gravi o lesioni profonde. Don Casagrande, visibilmente scosso e dolorante per i colpi ricevuti, non ha ovviamente potuto celebrare il funerale della moglie di Moggi ed è stato sostituito all’ultimo istante da un parroco giunto appositamente dal comune grossetano di Arcidosso per permettere il regolare svolgimento delle esequie. Sul posto sono accorse altre pattuglie dei carabinieri che hanno immobilizzato il giovane aggressore, conducendolo in caserma in stato di fermo per gli accertamenti di rito.

L’episodio ha scosso profondamente l’intera comunità e i vertici della chiesa toscana. “La vicenda accaduta oggi a don Paolo Casagrande è seguita costantemente dal cardinale Augusto Lojudice – in questi giorni a Roma per l’assemblea della Cei – e da tutta l’arcidiocesi che si stringe attorno al sacerdote. In questo momento è presente al pronto soccorso don Vittorio Giglio, vicario Foraneo della Val Di Merse e delle Val D’Arbia“. È quanto ha dichiarato ufficialmente Gianluca Scarnicci, portavoce dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, esprimendo la totale solidarietà della curia. “Siamo vicini anche al carabiniere e alle altre persone aggredite – ha aggiunto Scarnicci – dalla stessa persona che ha colpito don Casagrande. Desideriamo ringraziare con riconoscenza le forze dell’ordine che sono sempre presenti nelle nostre comunità”.