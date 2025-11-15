Getting your Trinity Audio player ready...

SINALUNGA – Cade un ultraleggero a Sinalunga, ferito il pilota. I vigili del fuoco del distaccamento dei vigili del fuoco di Montepulciano

sono intervenuti in località Palazzo nel Comune di Sinalunga in prossimità dell’aviosuperficie Valdichiana, a seguito di un incidente che ha coinvolto un aeromobile ultraleggero.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il velivolo e l’area interessata. La persona coinvolta nell’incidente si trovava già all’esterno del mezzo al momento dell’arrivo dei soccorsi ed è stata successivamente presa in carico dall’elicottero del 118 per le necessarie valutazioni sanitarie.