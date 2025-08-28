Caso di Dengue a Colle Val d’Elsa, paziente ricoverato alle Scotte di Siena

Getting your Trinity Audio player ready...

COLLE VAL D’ELSA – L’amministrazione comunale di Colle Val d’Elsa ha reso noto che nella frazione di Gracciano è stato rilevato un caso di dengue. La persona risultata positiva è attualmente ricoverata all’ospedale Le Scotte di Siena, dove si trova sotto le cure dei sanitari.

Il Comune, in collaborazione con la Asl, ha attivato immediatamente le misure di prevenzione previste dal protocollo sanitario. A partire da ieri sera (26 agosto), tutte le famiglie residenti nell’area interessata, entro un raggio di 200 metri dal punto individuato, verranno informate direttamente dai vigili sanitari sulle raccomandazioni da seguire.

Sono inoltre in programma due interventi di disinfestazione adulticida: il primo oggi (28 agosto), e il secondo domani, entrambi con inizio alle 6 del mattino e fino al termine delle operazioni. Nel frattempo, sono stati affissi avvisi pubblici con le indicazioni utili per i cittadini.

La popolazione è stata invitata alla massima collaborazione. Personale sanitario autorizzato effettuerà sopralluoghi a scopo preventivo nelle aree interessate, per ridurre al minimo i rischi di diffusione del virus.