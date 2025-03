Crolla un ovile in provincia di Siena: coinvolte 40 pecore

Getting your Trinity Audio player ready...

Asciano – Dramma a San Martino in Grania, frazione di Asciano, in provincia di Siena, per il crollo di parte della copertura di un capannone utilizzato come ovile.

Nel crollo sono state coinvolte circa 40 pecore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena alle priome ore dell’alba che hanno cercato di salvare il maggior numero di animali per poi mettere in sicurezza la zona.

Nessuna persona, almeno seconde le prime informazioni, è rimasta coinvolta nel crollo.