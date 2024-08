Donna di 33 anni uccisa da uno sparo a Siena: indagato il compagno

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – C’è un indagato per la morte della 33enne colombiana Yuleisi Ana Manyoma Casanova, uccisa da un colpo di arma da fuoco nella sua casa di Strada del Villino a Siena il 10 di agosto.

È il compagno di 26 anni, anche lui colombiano, L.F.P.B. le sue iniziali. Queste le risultanze delle indagini fin qui svolte dalla questura di Siena. La donna è morta sul colpo, questo quanto emerso anche dalle analisi della scientifica, per uno sparo a distanza ravvicinata partito da un fucile calibro 16 caricato a pallini. Quando il colpo è partito il fucile era nelle mani del compagno e i due si trovatano soli nella camera da letto dell’abitazione, anche se nell’immobile, in altre stanze, c’erano diverse persone.

L’arma era detenuta in maniera illegale e per questo il 26enne è stato arrestato in flagranza differita di reato e condotto in carcere. Nelle prossime ore il pm titolare dell’indagine, Andrea Boni, provveder alla richiesta di convalida al Gip.

Le indagini sono dirette, in particolare, a chiarire la dinamica dello sparo. Una serie di elementi in fase di ulteriore verifica hanno determinato l’ufficio del pubblico ministero, anche al fine di permettere una idonea difesa da parte dell’indagato, ad iscrivere il procedimento per l’ipotesi di reato di omicidio doloso aggravato dalla relazione affettiva e dal rapporto di convivenza, anche se l’uomo, nel corso dell’intermgatorio a cui è stato sottoposto nella notte, ha decisamente negato la volontarieti riferendo di un colpo partito accidentalmente.

A seguito di alcune dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e all’esito della perquisizione dalla stessa svolta presso l’abitazione, l’uomo risulta anche indagato per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizioni e di sostanze stupefacenti di tipo leggero.