Ennesimo scontrino fiscale non emesso al centro estetico: tre giorni di chiusura per l’attività

SIENA – Mancata emissione di scontrini fiscali per le prestazioni.

È questo il motivo per cui i finanzieri del gruppo di Siena hanno messo nel mirino un centro estetico gestito da cittadini cinesi nell’ambito dei controlli del territorio e del contrasto all’evasione fiscale.

Dall’aggiornamento della posizione dell’azienda contribuente, nel sistema informatizzato dell’anagrafe tributaria, è emerso che il medesimo aveva già commesso analoghe violazioni e per questo all’Agenzia delle Entrate è stata proposta la sospensione dell’attività prevista dal decreto 471/1997 per i contribuenti che hanno commesso quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale in giorni diversi.

Accogliendo la proposta, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la chiusura dell’istituto di bellezza per tre giorni lavorativi.

L’intervento delle Fiamme gialle è volto a prevenire e reprimere le condotte di chi, in violazione della legge, nasconde al fisco una parte dei propri incassi avvantaggiandosi rispetto agli esercenti che osservano le regole. Queste violazioni, infatti, alterano le regole del mercato ed accrescono il carico fiscale per i cittadini onesti.

Tali controlli, che proseguiranno in maniera incessante, testimoniano ancora una volta il costante presidio delle Fiamme gialle sul territorio senese.