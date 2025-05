Estratte a sorte le contrade che parteciperanno al palio del 2 luglio

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Sono Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera le Contrade estratte a sorte e che parteciperanno al Palio del 2 luglio 2025. Si aggiungono a Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva e Istrice, che corrono di diritto e le cui bandiere sono state esposte alle trifore di Palazzo Pubblico fin dal mattino della giornata di oggi.

La Torre ha estratto la Lupa, la Tartuca ha estratto l’Oca, l’Oca ha estratto il Bruco, la Chiocciola ha estratto il Valdimontone, la Lupa ha estratto la Pantera.

Al secondo piano di Palazzo Comunale sono state quindi esposte le bandiere delle Contrade non estratte, nell’ordine: Nicchio, Onda, Civetta, Giraffa e Lecocorno.

Secondo gli articoli contenuti nel capitolo III (dal titolo Dei sorteggi preparatori e del mossiere) del Regolamento per il Palio e le deliberazioni della giunta comunale con le quali è stata disposta l’esclusione della partecipazione a un Palio e alle rispettive prove della Nobile Contrada dell’Aquila e l’esclusione per un totale di due Palii e alle relative prove della Contrada della Torre, le bandiere delle due Contrade sono state esposte agli ultimi posti delle finestre del secondo piano di Palazzo Pubblico; le due Contrade hanno dunque scontato un’esclusione della partecipazione a un Palio e alle rispettive prove.

Con l’annuncio al pubblico dei Trombetti di Palazzo, le operazioni di sorteggio sono regolarmente iniziate alle 19 alla presenza del sindaco di Siena Nicoletta Fabio, che ha presieduto l’adunanza, e dei Capitani delle diciassette Contrade, secondo gli articoli contenuti nel capitolo III (dal titolo Dei sorteggi preparatori e del mossiere) del Regolamento per il Palio”.

Al termine delle operazioni i dieci capitani delle contrade che parteciperanno al Palio del 2 luglio 2025, seguendo l’articolo 30 del sopracitato regolamento, hanno comunicato all’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Fabio, la proposta di nomina di Renato Bircolotti come mossiere per la carriera di luglio. Secondo l’articolo del 31 del Regolamento per il Palio la nomina spetta alla stessa amministrazione comunale.