SIENA – Finisce con l’auto su una scalinata in pieno centro storico a Siena.

È successo in via San Martino e Vicolo dell’Oro. Per soccorrere il conducente della vettura che è finita sulla scalinata è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura attraverso una fascia collegata al mezzo dei Vigili del fuoco per evitare un ulteriore scivolamento e ha consentito al conducente di scendere dal veicolo che stava mantenendo azionato il pedale del freno. Altre due persone che si trovavano a bordo sono uscite in autonomia.

L’intervento è terminato con il recupero della vettura.