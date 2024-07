Grave incendio a San Casciano dei Bagni, minacciate anche alcune case

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN CASCIANO DEI BAGNI – Grave incendio partito da sabato pomeriggio, 28 luglio, a Celle sul Rigo, nel comune di San Casciano dei Bagni.

Le fiamme si sono estese attraverso campi e calanchi ricoperti da sterpaglie e macchie e hanno raggiunto un’area boschiva. Sono intervenute squadre di volontariato antincendi boschivi ed operai forestali dell’Unione dei Comuni della Valdichiana e un direttore delle operazioni.

È stato necessario, per precauzione, su disposizione della sindaca di Bagni di Lucca, Agnese Carletti, evacuare quattro famiglie le cui abitazioni potevano essere interessate dal fronte del fuoco.

Il vento presente in zona ha aiutato il fronte delle fiamme a propagarsi velocemente, per questo sono arrivati sul posto anche due elicotteri della flotta regionale, due Canadair e ulteriori squadre da fuori provincia.

Per tutta la notte è continuato il lavoro dell’organizzazione regionale antincendi boschivi della Toscana ed è stato attivato il coordinamento assistito incendi complessi. La bonifica è andata avanti anche per tutta la giornata di domenica 28 luglio.