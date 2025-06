Incendi, superlavoro dell’antincendio boschivo in tutta la Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Giornata impegnativa per il sistema regionale antincendio.

Da stamattina (30 giugno) sono già sette gli eventi gestiti dalla sala operativa regionale. I più importanti a Torrita di Siena dove sono intervenute sette squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali coadiuvate da due elicotteri regionali. Sotto il coordinamento di due direttori operazioni, le fiamme sono state messe sotto controllo dopo aver interessato campi di seminativi e sterpaglie misti a zone boscate.

Attivo un incendio boschivo sulla strada provinciale delle Galleraie nel comune di Radicondoli in una zona densamente boscata. A rischio una vasta estensione di boschi di pregio pertanto è stato disposto l’invio immediato di due elicotteri e numerose squadre di volontariato antincendi boschivi. Presenti anche i vigili del fuoco per garantire i necessari rifornimenti di acqua. Non risultano abitazioni minacciate dalle fiamme. In corso di valutazione l’invio di ulteriori mezzi aerei e l’attivazione di figure specializzate per lo spegnimento in supporto ai direttori operazioni.

A seguito delle condizioni climatiche si ricorda che la Regione Toscana ha istituito su tutto il territorio, dal 21 giugno al 31 agosto, il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali.