Le strade bianche del senese infiammano il Giro: in piazza del Campo vince Van Aert

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Il Giro d’Italia approda in Toscana e le strade bianche del senese infiammano la nona tappa, rivoluzionando la classifica generale.

A vincere è un ritrovato Wout Van Aert che ha vinto dopo 181 chilometri di gara durissima. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Isaac Del Toro (Uae Team Emirates XRG) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Isaac Del Toro è la nuova maglia rosa di leader della classifica generale. Detiene anche la maglia bianca della classifica giovani. Mads Pedersen mantiene la maglia ciclamino e Lorenzo Fortunato è primo nella classifica del Gran Premio della Montagna.

Il vincitore di tappa Wout Van Aert, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È facile dire che questa vittoria significa molto per me, ma quasi non riesco a spiegarlo. Doveva succedere qui, ne sono convinto. Questo è il posto dove è iniziata la mia carriera su strada, nel 2018. Vincere questa tappa dopo un lungo periodo senza risultati… tornare a farcela, è una sensazione stupenda. Del Toro ha fatto una gara straordinaria. Mi è dispiaciuto non collaborare del tutto con lui, ma è anche un avversario del mio compagno di squadra Simon Yates nella classifica generale. Ho dovuto lasciare a lui il lavoro e lottare fino in cima alle strade di Siena. Conosco piuttosto bene il finale. Dovevo muovermi nelle ultime curve. Ho quasi sbagliato l’ultima, ma l’esperienza delle Strade Bianche mi ha aiutato a vincere oggi”.