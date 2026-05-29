Maxi sequestro di gasolio in provincia di Siena: bloccati 105mila litri

SIENA – Oltre 105mila litri di gasolio sequestrati e tre attività finite al centro delle verifiche. È il bilancio di una maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Siena.

I controlli hanno interessato due depositi commerciali di carburante e un distributore stradale, selezionati dopo una specifica attività di analisi del rischio. Gli accertamenti hanno portato al prelievo di campioni successivamente analizzati nei laboratori specializzati dell’Agenzia delle Dogane.

Secondo l’ipotesi investigativa, parte del carburante controllato sarebbe risultata non conforme ai requisiti previsti dalla normativa, con anomalie che riguarderebbero la composizione del prodotto e le caratteristiche richieste per la commercializzazione.

Tra le irregolarità contestate figurano la presenza di acqua oltre i limiti consentiti, l’utilizzo di sostanze identificative riservate a particolari categorie di carburante e parametri tecnici ritenuti incompatibili con gli standard di sicurezza previsti per la distribuzione.

Gli investigatori ritengono che una parte del prodotto potesse essere destinata a utilizzi differenti rispetto a quelli autorizzati, con possibili conseguenze sia sul fronte fiscale che su quello della tutela dei consumatori.

Per questo motivo sono state formulate le ipotesi di frode in commercio e sottrazione al pagamento delle accise, reati che hanno portato al sequestro preventivo del carburante rinvenuto durante le verifiche.

Il quantitativo bloccato avrebbe potuto alimentare migliaia di rifornimenti. Secondo gli inquirenti, l’operazione ha consentito di impedire l’immissione sul mercato di una consistente quantità di prodotto ritenuto irregolare.

I sequestri sono stati successivamente convalidati dalla Procura della Repubblica di Siena, mentre le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera del carburante e accertare eventuali responsabilità.

L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alle frodi nel settore energetico e di tutela del mercato, con particolare attenzione alla sicurezza degli utenti e alla regolarità della concorrenza.