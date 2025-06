Palio del 2 luglio a Siena, scattano i divieti in attesa della carriera

SIENA – È stata pubblicata, a firma del comandante della polizia locale Alessandro Rossi, l’ordinanza relativa alle norme temporanee in materia di circolazione veicolare e pedonale nel centro storico in occasione del Palio del 2 luglio dedicato alla Madonna di Provenzano.

Tutte le norme sono consultabili sull’albo pretorio del Comune di Siena, sul portale dell’amministrazione comunale e su Siena Comunica.

“A partire dal giorno 18 giugno – si legge – inizieranno i preparativi con l’allestimento delle specifiche strutture nella piazza del Campo e in alcune aree limitrofe” e “nei giorni 27, 28 e 29 giugno devono essere trasportati all’interno della Ztl, piazza del Mercato, i cavalli partecipanti rispettivamente alle prove di addestramento e alla tratta”. “Nelle aree del centro storico – si legge ancora nelle premesse – interessate a qualsiasi titolo nelle operazioni di preparazione e di svolgimento della carriera del 2 luglio insistono delle concessioni di occupazione di suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio, rilasciate o ampliate a seguito dei provvedimenti a sostegno delle attività economiche attuati durante la pandemia ed estese anche alle tipologie di attività precedentemente escluse; le strutture presenti, potrebbero risultare fonte d’intralcio e di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ed è pertanto opportuno rimuovere e/o sospendere in determinate fasce orarie le occupazioni di suolo pubblico insistenti sulle aree interessate dalle operazioni di preparazione e di svolgimento delle prove e della carriera del 2 luglio”.

“Per garantire un ordinato svolgimento di tutti i momenti in cui si articola la festa – si legge nell’atto – , è necessario adottare alcune norme particolari inerenti la circolazione sia pedonale sia veicolare, tenendo presente anche quanto tradizionalmente disposto in occasione dell’evento, e viste le richieste presentate dagli onorandi priori delle storiche contrade di Siena al fine di ottenere l’istituzione di norme particolari in materia di circolazione nei rispettivi territori per consentire le tradizionali modalità di partecipazione alla Festa”.

