Prende a coltellate un commesso per rapinare l’incasso della pizzeria: 18enne in carcere

MONTEPULCIANO – Prende a coltellate il commesso della pizzeria kebab di Torrita di Siena per portare via l’incasso: in carcere con l’accura di tentato omicidio e rapina aggravati.

Nella giornata di ieri (6 maggio) i carabinieri hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del locale tribunale nei confronti di un 18enne di origine bulgara residente a Montepulciano. Vittima dell’aggressione un dipendente di un esercizio commerciale di Torrita di Siena.

All’esito delle indagini, coordinate dalla procura di Siena e svolte dai carabinieri di Torrita di Siena e dal nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Montepulciano, secondo l’ipotesi accusatoria, la sera dello scorso 19 marzo il giovane, assieme ad un’altra persona minorenne, per la quale procede la procura dei minori di Firenze, si è introdotto, travisato, all’interno della pizzeria-kebab dove si trovava la persona offesa e, utilizzando una pistola giocattolo priva del tappo rosso e un coltello, si era impossessato della somma complessiva di 5300 euro dopo aver colpito il malcapitato con plurime coltellate e con il calcio della pistola.

L’accertamento peritale posto in essere nel corso delle indagini, ha ritenuto che le modalità di aggressione erano idonee a provocare la morte della persona offesa, evento non verificatosi unicamente per la reazione della stessa. L’azione ha comunque determinato plurime e rilevanti lesioni al dipendente, tra cui lo sfregio permanente del volto.