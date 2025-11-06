9.3 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ritrovata in un bosco vicino casa la ventenne scomparsa a Montalcino

Le ricerce erano partite martedì (4 novembre) con la task force coordinata dai vigili del fuoco. La ragazza è in buone condizioni di salute

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Ritrovata in un bosco vicino casa la ventenne scomparsa a Montalcino
Ritrovata in un bosco vicino casa la ventenne scomparsa a Montalcino (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MONTALCINO – È stata ritrovata la 20enne scomparsa da martedì scorso (4 novembre) a Montalcino e per cui si sono attivate intense ricerche. È stata ritrovata in un bosco a poca distanza dal paese

Era in buone condizioni di salute e si è subito riunita con i genitori. A notarla sarebbe stato un abitante del posto.

Sul posto hanno operato per giorni squadre della sede centrale dei vigili del fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, l’Ucl (Unità di comando locale) con personale Tas (Topografia applicata al soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca, squadre cinofile e droni per il monitoraggio dell’area. Sorvoli dell’area interessata sono stati effettuati con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

Alle operazioni di ricerca partecipano anche i carabinieri, la polizia municipale e circa 40  appartenenti alle associazioni di volontariato del territorio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.3 ° C
10.6 °
8.5 °
79 %
0.9kmh
6 %
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1438)ultimora (1337)sport (63)demografica (38)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati