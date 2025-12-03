5.4 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Si ribalta un rimorchio carico di animali vivi: feriti alcuni suini

L'incidente sulla strada provinciale 38 all'altezza di Sinalunga: intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura
SINALUNGA – Si ribalta un camion carico di animali vivi, intervento dei vigili del fuoco a Sinalunga. 

È accaduto ieri (2 dicembre) poco prima delle 17,30 quando la squadra dei vigili del fuoco di Montepulciano con il supporto dell’autogru proveniente dalla sede centrale di Siena è intervenuta sulla strada provinciale 38 per il ribaltamento del rimorchio di un autotreno adibito al trasporto di suini vivi.

Nel rimorchio si trovavano circa 65 animali, alcuni dei quali sono rimasti feriti. Gli animali coinvolti sono stati presi in carico dal servizio veterinario della Asl per le verifiche e le cure necessarie.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per la gestione della viabilità e gli adempimenti di competenza.

