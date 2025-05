Siena al centro della Chiesa: il ruolo strategico del cardinale Augusto Paolo Lojudice

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Romano di nascita, ma senese d’adozione per l’affetto che la città ha imparato a nutrire per il suo Arcivescovo. Augusto Paolo Lojudice è infatti dal 2019 il riferimento della Chiesa per l’Arcidiocesi di Siena, Val d’Elsa e Pienza.

Pur nella sua umiltà e cordialità, Lojudice ha ricoperto in questi anni ruoli di grande rilievo anche per la società civile.

Il 6 marzo 2015 papa Francesco lo ha nominato – appena cinquantenne – vescovo ausiliare di Roma, assegnandogli contestualmente la sede titolare di Alba Marittima. Lojudice è cresciuto nel quartiere romano di Torre Maura, area difficile dove povertà e conflitti sociali continuano rendere difficile la vita dei giovani, proseguendo la sua attività da parroco a Tor Bella Monaca.

Papa Francesco lo ha nominato cardinale nel concistoro del 28 novembre 2020: è stato il nono arcivescovo di Siena a ricevere la Porpora cardinalizia, a distanza di quasi 200 anni dal precedente.

Da segnalare, per la delicatezza e l’importanza dell’incarico, il suo impegno nella CEI (Conferenza Episcopale Italiana): è il presidente per la Toscana e a maggio 2022 il suo nome era nella terna indicata al Santo Padre per la presidenza nazionale, insieme con Zuppi.

In caso di elezione a Papa del Cardinale Matteo Maria Zuppi, Lojudice sarebbe quindi tra i nomi più probabili ad essere indicato come prossimo presidente CEI nazionale.