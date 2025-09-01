|
SIENA – Incubo sulla statale: guida in contromano dopo un incidente.
Qualche sera fa la Polizia è intervenuta sulla Ss 715 Siena-Bettolle dopo numerose segnalazioni al 112. I cittadini avevano visto un’auto viaggiare contromano.
Gli agenti delle volanti della Questura di Siena sono arrivati rapidamente all’altezza della Colonna del Grillo. Hanno individuato una Fiat Panda arancione che percorreva la corsia di sorpasso in direzione opposta.
Con non poca difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto e mettere in sicurezza la strada.
Alla guida c’era un uomo italiano di 57 anni. Dagli accertamenti è emerso che viaggiava senza patente, revocata nel 2023 dopo una condanna per guida in stato di ebrezza.
Poco prima, l’uomo aveva provocato un incidente stradale. Dopo essersi allontanato dal luogo del sinistro, aveva imboccato la statale contromano.
Un successivo alcoltest ha rilevato un tasso alcolico oltre tre volte il limite consentito. Per questo motivo, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.