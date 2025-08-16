Siena, il Palio dell’Assunta è di Valdimontone

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Il palio è di Valdimontone.

A vincere, con il cavallo Anda e Bola, è il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo. Il drappellone di Francesco De Grandi, dedicato alla Madonna dell’Assunta, va dunque ad arricchire il museo della Contrada di via dei Servi, a distanza di tredici anni dall’ultimo successo raccolto nell’agosto del 2012.

La Ccrriera si è svolta con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle 19. Dopo l’ingresso fra i canapi e la rincorsa dell’Onda, il Valdimontone ha preso subito la testa della corsa, conducendo tutti e tre i giri e resistendo all’attacco del Leocorno, con un finale in volata che ha visto protagonista anche la Pantera.

Questo l’ordine ai canapi per la mossa agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti

Nessuna mossa è stata invalidata; il mossiere ha deciso di far uscire le contrade dai canapi per tre volte.

Il popolo di via dei Servi, dopo la corsa, si è recato in trionfo con cavallo e fantino in cattedrale per rendere omaggio alla Madonna dell’Assunta. Il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo, nato a Siena il 30 luglio 1982, è alla sua quarta vittoria (su un totale di trentaquattro carriere corse). Il cavallo Anda e Bola, castrone di 9 anni, è alla sua prima vittoria su tre palii corsi.

Capitano della contrada di Valdimontone è Aldo Nerozzi, Fiduciari sono Riccardo Pieri, Luigi Farnetani e Jacopo Ceccarelli. Priore è Alberto Benocci, Barbaresco Mattia Ermini.

I dieci cavalli che hanno corso il Palio sono tornati tutti regolarmente nelle stalle delle rispettive Contrade.