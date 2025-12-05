9.5 C
Firenze
venerdì 5 Dicembre 2025
Spaccio in un bivacco nei boschi del Senese, due in manette

Un 21enne e un ventenne di origine marocchina oltre agli stupeffacenti custodivano anche armi, maschere e passamontagna

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
Spaccio in un bivacco nei boschi del Senese, due in manette
MONTERIGGIONI – Spaccio nei boschi del Senese, due in manette. 

I carabinieri di Monteriggioni, in collaborazione con quelli del nucleo forestale di San Gimignano e Rapolano hanno fermato due uomini all’interno di un bivacco nel bosco, in località Riciano.

Un’operazione in cui sono stati impiegati dieci militari che ha permesso di individuare e fermare due cittadini di origine marocchina.

L’attività nasce dalla segnalazione di alcuni cacciatori che avevano incontrato un bivacco sospetto nel bosco. I carabinieri nei giorni successivi hanno effettuato servizi di riscontro fermando e segnalando alla locale prefettura alcuni assuntori che usufruivano dell’area di spaccio. Al termine delle verifiche hanno programmato l’intervento.

Alle prime ore della mattina dello scorso 2 dicembre, i militari sono entrati nel bosco, fermando due persone all’interno del bivacco. Colti di sorpresa, i due uomini hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati raggiunti e bloccati dai militari.

All’esito dell’attività i carabinieri hanno recuperato due spade katane, due maschere, due passamontagna, batterie per ricaricare i cellulari, cibo e vestiti.

Gli uomini, un 21enne ed un 20enne di origine marocchina, sono stati denunciati in quanto ritenuti presunti responsabili dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere alla procura di Siena.

