Travolto da un’auto mentre cammina a Chianciano: muore a 52 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

CHIANCIANO TERME – Un uomo di 52 anni è deceduto ieri pomeriggio (21 novembre) dopo essere stato investito da un’automobile lungo via Piave, all’angolo con via Di Vittorio, a Chianciano Terme.

L’allarme è stato ricevuto dalla centrale operativa del Asl Toscana Sud Est poco prima delle 18,30 di ieri (21 novembre) che ha immediatamente attivato il servizio di emergenza sanitaria: sono intervenuti l’auto medica di Nottola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso 2, ma la chiamata è stata annullata.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, l’uomo è stato dichiarato morto sul luogo dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato in un tratto cittadino in cui, quel pomeriggio, la pioggia stava colpendo la zona: le condizioni di visibilità e la strada bagnata potrebbero aver contribuito all’accaduto. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per accertare dinamica e responsabilità.