6.8 C
Firenze
sabato 22 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Travolto da un’auto mentre cammina a Chianciano: muore a 52 anni

Un altro pedone vittima di un incidente stradale. Inutili i soccorsi: annullata anche la missione dell'elicottero Pegaso

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Travolto da un'auto mentre cammina a Chianciano: muore a 52 anni
Travolto da un'auto mentre cammina a Chianciano: muore a 52 anni (foto PA Chiusi)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CHIANCIANO TERME – Un uomo di 52 anni è deceduto ieri pomeriggio (21 novembre) dopo essere stato investito da un’automobile lungo via Piave, all’angolo con via Di Vittorio, a Chianciano Terme. 

L’allarme è stato ricevuto dalla centrale operativa del Asl Toscana Sud Est poco prima delle 18,30 di ieri (21 novembre) che ha immediatamente attivato il servizio di emergenza sanitaria: sono intervenuti l’auto medica di Nottola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso 2, ma la chiamata è stata annullata.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, l’uomo è stato dichiarato morto sul luogo dell’incidente. 

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato in un tratto cittadino in cui, quel pomeriggio, la pioggia stava colpendo la zona: le condizioni di visibilità e la strada bagnata potrebbero aver contribuito all’accaduto. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per accertare dinamica e responsabilità.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.8 ° C
6.8 °
5.2 °
71 %
2.2kmh
75 %
Sab
6 °
Dom
8 °
Lun
12 °
Mar
12 °
Mer
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1576)ultimora (1485)sport (46)demografica (45)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati