Travolto e ucciso da un poliziotto fuori servizio a Milano 25enne di Poggibonsi

MILANO – Un ragazzo di 25 anni, Matteo Barone, originario di Poggibonsi, è deceduto ieri (6 settembre) a Milano in conseguenza di un investimento avvenuto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Adelchi, nella zona est della città, intorno alle 5,40 del mattino.

Il responsabile dell’incidente è un coetaneo, un agente di polizia fuori servizio, che è risultato positivo all’alcoltest ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale ed ora si trova ai domiciliari, Secondo gli accertamenti, il poliziotto stava viaggiando ad alta velocità quando ha travolto il giovane mentre attraversava sulle strisce.

Matteo Barone, trasferitosi a Milano per inseguire il sogno di farsi strada nella scena musicale trap, è stato soccorso immediatamente dopo l’impatto, ma purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo al Policlinico. L’incidente è avvenuto a pochissimi passi dalla sua abitazione.

La polizia locale, coordinata dal pm di turno Maurizio Ascione, ha effettuato i rilievi su un attraversamento pedonale non regolato da semaforo,