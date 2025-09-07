20 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Travolto e ucciso da un poliziotto fuori servizio a Milano 25enne di Poggibonsi

Era nel capoluogo lombardo per cercare di sfondare nell'ambiente della musica trap. Il conducente, positivo all'alcoltest, è stato arrestato

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Travolto e ucciso da un poliziotto fuori servizio a Milano 25enne di Poggibonsi
Travolto e ucciso da un poliziotto fuori servizio a Milano 25enne di Poggibonsi (foto IG)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MILANO – Un ragazzo di 25 anni, Matteo Barone, originario di Poggibonsi, è deceduto ieri (6 settembre) a Milano in conseguenza di un investimento avvenuto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Adelchi, nella zona est della città, intorno alle 5,40 del mattino.

Il responsabile dell’incidente è un coetaneo, un agente di polizia fuori servizio, che è risultato positivo all’alcoltest ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale ed ora si trova ai domiciliari, Secondo gli accertamenti, il poliziotto stava viaggiando ad alta velocità quando ha travolto il giovane mentre attraversava sulle strisce.

Matteo Barone, trasferitosi a Milano per inseguire il sogno di farsi strada nella scena musicale trap, è stato soccorso immediatamente dopo l’impatto, ma purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo al Policlinico. L’incidente è avvenuto a pochissimi passi dalla sua abitazione.

La polizia locale, coordinata dal pm di turno Maurizio Ascione, ha effettuato i rilievi su un attraversamento pedonale non regolato da semaforo, 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20 ° C
22.1 °
19.7 °
68 %
1.2kmh
78 %
Dom
30 °
Lun
29 °
Mar
27 °
Mer
23 °
Gio
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Pisa Sporting Club (11)Gaza (10)Serie A (10)arresto (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati