18.4 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Travolto in bici da un’auto: grave in ospedale

Trasportato alle Scotte di Siena in codice rosso per la dinamica maggiore dell'incidente in elisoccorso un uomo di 66 anni

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Travolto in bici da un'auto: grave in ospedale
Travolto in bici da un'auto: grave in ospedale (foto FB Misericordia Montalcino)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SAN QUIRICO D’ORCIA – Grave dopo l’incidente sulla Cassia. 

Un 66enne è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena dopo essere stato investito da un’auto in sella alla sua bici. È successo oggi (1 ottobre) poco prima delle 13 nel territorio del comune di San Quirico d’Orcia. 

Oltre a Pegaso 2 sono intervenute anche l’ambulanza della Misericordia di Montalcino, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pienza e le forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.4 ° C
19.6 °
16.5 °
63 %
5.8kmh
75 %
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (178)ultimora (95)fin (31)Lav (14)Gaza (13)arresto (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati