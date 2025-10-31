Trovata morta la 24enne scomparsa da casa da martedì a Monteroni d’Arbia

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – È stata trovata morta questa mattina (31 ottobre) nel centro storico di Siena la giovane di 24 anni, Miriam Oliviero, residente a Monteroni d’Arbia, di cui non si avevano più notizie da martedì scorso. Il corpo è stato individuato dai carabinieri e dai vigili del fuoco su un tetto situato nella parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del Campo, uno dei luoghi più simbolici della città.

Le ricerche della ragazza si erano intensificate nelle ultime ore, dopo che la geolocalizzazione del suo telefono cellulare aveva indicato proprio l’area di piazza del Campo come l’ultima posizione nota. Da lì si erano concentrate le operazioni di perlustrazione da parte delle forze dell’ordine, che hanno passato al setaccio palazzi, sottotetti e cortili interni del centro storico.

Sul posto, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale del 118, ma per la giovane non c’era ormai più nulla da fare. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della ragazza e capire come sia finita in quella zona, accessibile solo attraverso passaggi interni ai palazzi.

Al momento non vengono escluse ipotesi di alcun tipo: gli inquirenti stanno valutando sia la pista del gesto volontario sia altre possibili cause, in attesa degli accertamenti medico-legali disposti dalla Procura di Siena, che ha aperto un fascicolo sull’accaduto.

La notizia della morte della 24enne ha profondamente scosso la comunità di Monteroni d’Arbia, dove la giovane viveva con la famiglia. Amici e conoscenti avevano lanciato numerosi appelli sui social nei giorni scorsi nella speranza di ritrovarla in vita. Ora, il dolore lascia spazio allo sconcerto e al cordoglio di un intero paese.