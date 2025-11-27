9.1 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Truffa del falso incidente a Gaiole in Chianti: arrestati due finti carabinieri

I due uomini, partiti dalla provincia di Napoli, avrebbero raggirato un’anziana ottenendo denaro e gioielli

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Comando Provinciale Carabinieri di Siena
Comando Provinciale Carabinieri di Siena / crediti: carabinierisiena
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

GAIOLE IN CHIANTI – Una donna di 81 anni è stata raggirata con la truffa dell’incidente a Gaiole in Chianti, uno degli inganni più frequenti ai danni delle persone anziane. Due uomini, residenti nella provincia di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Siena subito dopo il colpo, messo a segno nella tarda mattinata del 25 novembre.

Secondo quanto ricostruito, uno dei truffatori avrebbe telefonato alla vittima fingendosi un carabiniere e sostenendo che un familiare fosse rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Per evitare presunti problemi legali, l’uomo avrebbe richiesto una somma immediata di denaro e annunciato l’arrivo di un falso perito incaricato di ritirare contanti e gioielli come cauzione.

Nel caso della truffa dell’incidente a Gaiole in Chianti, i carabinieri sono intervenuti dopo alcune segnalazioni arrivate alla centrale operativa. Una pattuglia del nucleo investigativo ha intercettato un’auto sospetta con a bordo i due uomini, che avevano appena lasciato l’abitazione della vittima con circa 500 euro in contanti e gioielli in oro per un valore stimato di 15mila euro.

L’intera refurtiva è stata recuperata, sequestrata e sarà restituita alla proprietaria. I due indagati sono stati trasferiti al carcere di Siena, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Le forze dell’ordine ricordano che truffe di questo tipo continuano a colpire soprattutto persone anziane e seguono modelli ricorrenti: finti carabinieri, falsi avvocati o presunti tecnici di aziende di servizi che, tramite telefonate allarmistiche, richiedono pagamenti urgenti o accessi nelle abitazioni. Nessun vero carabiniere o tecnico richiede denaro per risolvere incidenti, contenziosi o per effettuare controlli.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.1 ° C
9.8 °
8.2 °
60 %
4.6kmh
20 %
Gio
9 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1479)ultimora (1384)sport (48)demografica (47)attualità (28)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati