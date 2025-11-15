16.4 C
Vaga confuso in tangenziale, la polizia di Siena recupera e salva un 75enne

Il figlio aveva segnalato che il padre era uscito di casa per andare in ospedale ma poi si era smarrito per le strade della città

SIENA – Si era allontanato da casa al mattino per andare all’ospedale e, disorientato dalla malattia dovuta all’età, si è perso vagando per ore a piedi, l’anziano di 75 anni che è stato rintracciato e salvato dalla Polizia di Siena in mezzo al traffico della Tangenziale Ovest.

Erano le 16,10 di ieri (14 novembre) quando alla Sala Operativa della questura è giunta una chiamata con la quale il figlio di un 75enne preoccupato, ha segnalato che il padre era uscito dalla sua abitazione della periferia di Siena, dove vive solo, per andare all’ospedale ma poi si era smarrito per le strade della città, senza riuscire ad indicare il luogo esatto dove si trovava.

Il poliziotto che ha ricevuto la segnalazione, non ha perso tempo e subito si è fatto mandare la foto dell’anziano diramando le ricerche alle pattuglie sul territorio, insieme all’indicazione dello stato dei luoghi che vedeva intorno a sé, riferita al figlio.

Immediatamente si è messo in contatto telefonico con il 75enne, che gli è subito apparso confuso e spaesato.

Gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si sono quindi attivati in base agli elementi ricevuti dalla Centrale, portandosi nella zona di Strada Massetana Romana e, dopo alcuni minuti, hanno visto in lontananza una persona nei pressi dell’uscita della tangenziale ovest di Siena, che poteva corrispondere alle descrizioni fornite.

Dato che l’uomo deambulava con difficoltà, i poliziotti sono scesi dall’auto cercando di assicurare la viabilità nella zona, molto trafficata, per non metterlo in condizioni di ulteriore pericolo e, non appena si trovava in sicurezza vicino ad una piazzola, si sono avvicinati e lo hanno fermato, tranquillizzandolo.

L’anziano, mostrandosi frastornato e disorientato ma in condizioni di salute non gravi, ha raccontato agli agenti di essere uscito la mattina verso le 9 per un dolore alla caviglia, con l’intenzione di recarsi al pronto soccorso ma di essersi poi smarrito.

A quel punto i poliziotti, tramite la sala operativa, hanno contattato i sanitari del 118 per le cure del caso, seguendo il 75enne fino all’ ospedale di Siena, dove poi è stato affidato ad un medico.

 

