Street Food a giugno 2025: sapori da vivere all’aperto

Giugno si apre all’insegna dello street food e la Toscana si prepara a vivere settimane all’insegna del gusto. Dal mare alle colline, truck e cucine itineranti accendono l’estate toscana tra musica, birre artigianali e specialità per tutti i gusti. Da Castelfiorentino a Porcari, passando per Castiglioncello e Certaldo, gli street food invadono borghi e piazze con profumi irresistibili, ma anche musica live, birre artigianali, mercatini, laboratori e intrattenimento per grandi e piccoli: una vera festa popolare che unisce gastronomia e socialità in movimento.

Festa del Pesce

5-8 giugno | Castelfiorentino

Quattro giorni dedicati allo street food di mare con un’offerta gastronomica ricca e tradizionale: insalate di mare, acciughe marinate, fritture, cacciucco, impepata di cozze e primi piatti a base di pesce. Gli stand, anche al coperto, saranno aperti giovedì e venerdì a cena, sabato e domenica sia a pranzo che a cena. A rendere più vivace l’atmosfera contribuiranno musica, dj set, spettacoli itineranti e attività per bambini. Ingresso gratuito. L’organizzazione è a cura di Food Festival.

Murlo in Live Fest

31 maggio – 7 giugno | Vescovado di Murlo

Musica live, dj set e gastronomia tipica animeranno le serate della frazione di Vescovado di Murlo. Ogni sera, a partire dalle 19:30, apriranno gli stand gastronomici negli impianti sportivi di via della Porta 1. Un evento pensato per vivere la comunità tra buon cibo e concerti, organizzato da ASD Vescovado con la collaborazione dei volontari locali. Ingresso gratuito.

Mangiami Street Food – San Casciano e Porcari

5 – 8 giugno | San Casciano in Val di Pesa e Porcari



Due comuni toscani accoglieranno per quattro giorni i migliori food truck d’Italia, con proposte gastronomiche italiane e internazionali, birra artigianale, mercatini dell’artigianato, giochi per bambini e concerti live ogni sera. Gli orari: giovedì e venerdì dalle 18:00 alle 24:00, sabato e domenica dalle 12:00 alle 24:00. L’evento è promosso da GNAM Art Food Music con il supporto delle Pro Loco e il patrocinio comunale. Ingresso libero.

Sagra del Ciaffagnone

13 – 15 giugno | San Casciano dei Bagni

Torna l’appuntamento con la tradizione culinaria della Val di Chiana. La sagra, giunta alla 36ª edizione, celebra il ciaffagnone, rustica crespella tipica carnevalesca fatta con farina, uova, acqua e sale. Street food, piatti tipici, musica dal vivo e danze animeranno tutte le serate, con un doppio appuntamento domenicale a pranzo e cena. L’organizzazione è affidata alla Pro Loco di San Casciano dei Bagni.

Street Food Truck Castiglioncello

20 – 22 giugno | Castiglioncello, Rosignano Marittimo



Via Marradi, sul lungomare da Caletta a Castiglioncello, ospiterà tre giorni di sapori e intrattenimento con food truck specializzati in cucina nazionale e internazionale, birra, artigianato, laboratori per bambini e musica. Un format pensato per tutti, a cura di Millante Eventi.

Certaldo in Fermento

18 – 22 e 25 – 29 giugno | Certaldo



Nel parco della zona Piscina Fiammetta si svolgerà la sesta edizione di Certaldo in Fermento, un evento che coniuga birra artigianale, street food, intrattenimento per bambini e concerti dal vivo ogni sera. In programma tribute band, artisti noti e show gratuiti. Un’iniziativa firmata Confesercenti Firenze con la collaborazione del volontariato locale.

Campi Beer Festival

12 – 29 giugno 2025 | Campi Bisenzio



Villa Montalvo si trasforma in un grande villaggio della birra: 18 giorni di concerti live gratuiti, stand di birrifici artigianali, street food, mercatini e luna park. Un evento pensato per tutte le età, tra musica e convivialità, per animare le serate estive di Campi Bisenzio.