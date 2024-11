Acli Toscana, presidente Elena Pampana. Vice Manuela Pisaniello

Elena Pampana dal 2008 al 2016 è stata nella presidenza provinciale delle Acli di Pisa come responsabile sviluppo associativo (dal 2012 al 2016 come vicepresidente provinciale con delega allo sviluppo associativo). Dal 2016 al 2024 nella presidenza regionale come responsabile sviluppo associativo (dal 2022 come vicepresidente regionale con delega allo sviluppo associativo).

Questa la composizione del gruppo di lavoro al completo per il quadriennio 2024-2028.

Elena Pampana, presidente regionale Acli Toscana e presidente regionale del patronato.

Manuela Pisaniello, vicepresidente regionale, Debora Baldi, Stefano Gelsumini, Marta Guerrini, Leonardo Cappellini, Elena Lo Giacco, Lorenzo Bravetti, Riccardo Sestini, Mariachiara Cantini, Luigi Fanciulli, Grazia Ambrosino, Emilio Monciatti.

I nuovi ruoli dirigenziali sono stati conferiti nel corso della prima seduta del Consiglio Regionale di Acli, all’indomani dell’ultimo congresso che ha dato voce ai rappresentanti di quasi 21mila soci e 150 circoli della Toscana.

Presidente Pampana: “Sarò la presidente di tutti collaborando con una squadra. Metteremo il nostro impegno al servizio dell’associazione e della comunità toscana. Nelle nostre organizzazioni è in atto un cambiamento come testimonia questa leadership tutta al femminile: grazie al contributo delle donne promuoveremo solidarietà, giustizia sociale e partecipazione”.