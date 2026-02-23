Incidente stradale per Matteo Biffoni: “E’ andata bene. Trenta giorni e torno nuovo”

PRATO – Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo Biffoni, il più votato di sempre in Consiglio regionale Toscana con oltre 22mila preferenze.

L‘ex sindaco di Prato, Pd, attuale presidente commissione regionale sanità, vittima dell’incidente in scooter, urtato da un’auto al rientro dalla 448esima rievocazione storica della Festa della polenta a Vernio, provincia di Prato. Dove Biffoni si trovava con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana e l’assessora regionale Cristina Manetti.

Soccorso, Biffoni è stato trasportato all’ospedale Santo Stefano di Prato. Ed è lui stesso a postare la sua foto ingessato.

Biffoni: “Se si fanno le cose si fanno in grande! Scherzi a parte è andata bene: me la sono cavata con la rottura del primo metacarpo alla mano sinistra e del polso alla mano destra. Sarà una rottura di scatole e vi chiedo un po’ di comprensione nei prossimi giorni per gli appuntamenti e per la mia scarsa agilità. 30 giorni e torno nuovo! Un grande grazie a chi si è preso cura di me, dall’ambulanza fino al pronto soccorso”.