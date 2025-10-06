10.8 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Alla Leopolda Renzi lancia Casa Riformista: un nuovo contenitore per l’area centrista

Per l'ex premier rappresenta la terza gamba del centrosinistra che da sola non basta a sconfiggere la destra sovranista

PoliticaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
FIRENZE — Alla Leopolda 13, Matteo Renzi ha ufficialmente presentato il progetto Casa Riformista, che vuole porsi come nuovo spazio politico per raccogliere e rappresentare forze riformiste, centriste e civiche nel panorama italiano. ￼

Nel suo discorso conclusivo, l’ex premier ha spiegato che Italia Viva non verrà sciolta, ma contribuirà al nuovo contenitore. ￼ Casa Riformista — ha detto — dovrà servire a rafforzare una “terza gamba” nel centrosinistra, perché i voti del Pd e degli alleati non bastano per contrastare il sovranismo. ￼

Un obiettivo chiaro è puntare al 10 per cento nazionale come soglia d’efficacia del progetto, con test elettorali già alle prossime elezioni regionali in Calabria e Toscana. ￼

Renzi ha usato toni forti per contrapporsi al governo attuale, ammonendo che senza questa nuova proposta riformista “il Quirinale rischia di diventare casa sovranista” e attaccando chi – a suo dire “cavalca odio e polarizzazione”.

La nascita di Casa Riformista segna un tentativo di riorientare il centro politico verso una formula che sia distinta dal sovranismo e dalla pura sinistra, con un focus su idee, proposte concrete e vocazione civica.

