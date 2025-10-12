17 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alle 23 l’affluenza per le regionali in Toscana si ferma al 35,70%

Si rischia che alle urne si presenti meno della metà degli elettori. Oltre 10 i punti di percentuale in meno rispetto al 2020

PoliticaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Alla fine sfora il 10 per cento il calo dell’affluenza per le elezioni regionali 2025. Lo certifica il dato delle 23, abbastanza uniforme in tutta la regione Toscana.

Si è votato di più nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, di meno in quelle di Massa Carrara, Lucca e Livorno. Ed è già corsa all’interpretazione del dato verso l’esito delle consultazioni.

Un calo generalizzato di votanti che, comunque, dimostra forte disaffezione verso la politica anche in Toscana dove le percentuali sono sempre state sopra la media nazionale. Si rischia di restare sotto il 50 per cento degli aventi diritto che si sono recati alle urne.

I dati del voto in Toscana

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17 ° C
18.6 °
15.1 °
75 %
2.1kmh
0 %
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
23 °
Gio
22 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1385)ultimora (1033)tec (71)Lav (59)sal (56)vid (46)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati