Amministrative in Toscana, crollo dell’affluenza nei capoluoghi e nei centri minori

FIRENZE – La tendenza all’astensionismo trova piena conferma anche nei dati del tardo pomeriggio. La rilevazione delle 19 per le elezioni amministrative in Toscana delinea infatti un calo generalizzato dei votanti in quasi tutti i territori al voto, con la media regionale che scende di circa cinque punti percentuali rispetto alle precedenti comunali: ha votato il 31,3% degli aventi diritto a fronte del 36,46% registrato nell’ultima tornata.

A Prato, l’andamento negativo che in mattinata aveva fatto segnare una vera e propria picchiata sembra parzialmente riassorbirsi nelle ore pomeridiane. Il distacco rispetto alla passata consultazione si riduce infatti a soli tre punti percentuali, mostrando un recupero parziale del corpo elettorale pratese dopo la fortissima frenata delle 12.

La disaffezione resta invece marcata negli altri due capoluoghi di provincia. Ad Arezzo si è recato alle urne circa il 33,8% degli elettori, un dato inferiore al 36,73% registrato in occasione dell’ultima sfida comunale. Il trend si fa ancora più pesante a Pistoia, dove la flessione sfiora i sei punti percentuali: i seggi pistoiesi registrano un’affluenza del 32,06% contro il 38% segnato all’epoca della tornata elettorale che portò al secondo mandato dell’amministrazione Tommasi.

Spostando l’analisi sui centri con popolazione superiore ai 15mila abitanti, il quadro si fa frammentato ma tendente al ribasso. A Sesto Fiorentino i votanti si fermano al 30,08% contro il 36,77% del passato. Il vero e proprio tracollo della giornata si registra però a Cascina: nel comune pisano l’affluenza delle 19 crolla al 26,41%, evidenziando un divario pesantissimo rispetto al 39,31% dell’ultima tornata. Infine, l’andamento pomeridiano riserva una sorpresa a Viareggio. La cittadina costiera, che in mattinata si era distinta come l’unica realtà in netta controtendenza e con dati in crescita, ha subito una brusca frenata nel corso del pomeriggio, accusando un calo di ben sei punti percentuali con un’affluenza che si ferma al 31,71% rispetto al precedente 37,70%.