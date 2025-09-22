Ancora pioggia e temporali, prorogata l’allerta meteo

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È in transito su tutto il territorio regionale la perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità.In particolare peril pomeriggio di oggi (22 settembre) si prevedono piogge e temporali che dalle province occidentali andranno spostandosi al resto della regione, con fenomeni più probabili sulle zone interne e su quelle meridionali.Domani

possibilità di temporali, localmente forti, sulle zone centrali e meridionali. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alla mezzanotte di oggi (22 settembre) sul nord della Toscana e fino alle 17 di domani (23 settembre) sul resto della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Quanto agli interventi sulla città metropolitana di Firenze la situazione è in fase risolutiva con il deflusso delle acque. Rimangono da effettuare tutta una serie di interventi legati ai danni provocati dal maltempo. In corso il taglio di una pianta che da un giardino condominiale è caduta sulla pubblica via nel comune di Firenze in Via Niccolo da Tolentino. Altri interventi sono da evadere per la messa in sicurezza di rami pericolanti, cornicioni e dissesti statici. Una squadra del distaccamento di Barberino del Mugello e di Calenzano, sono intervenuti sul tratto autostradale A1 al km 263 direzione Nord, per un incidente stradale che vede coinvolto anche un camper e un mezzo pesante. Sul posto una squadra per la messa in sicurezza.

Fino a quasi 40 millimetri di pioggia in un’ora sono caduti a Firenze.Alla stazione di Firenze-Università si sono registrati, poco dopo le 15, 37,8 millimetri di pioggia in un’ora, a quella di Firenze-Orto Botanico 18,4 e a quella Giardino di Boboli 14. Quanto al vento l’anemometro di Firenze-Università ha registrato raffiche fino a 37,44 km all’ora, quello di Firenze-Giardino di Boboli fino a oltre 25 chilometri all’ora.

Secondo gli esperti della protezione civile del Comune anche tra la mattina e il pomeriggio di domani, potrebbero verificarsi temporali analoghi. Nel corso della prossima ora il fronte del maltempo tenderà a muoversi ulteriormente verso sud est, andando ad interessare principalmente la provincia di Arezzo, Siena e l’interno del grossetano. Cumulati attesi fino a circa 30-40 millimetri in un’ora e circa 15-20 in 15 minuti.

La ‘bomba d’acqua’ ha creato anche disagi alla mobilità. Fra questi si è allagato (con temporanea interruzione al transito) il sottopasso di via Palach. In viale Guidoni riduzione di carreggiata del sottopasso sia in ingresso sia in uscita città per allagamento: presenti due pattuglie della polizia municipale e intervento della ditta dei sottopassi per pulizia e deflusso acqua. Intervento in via di Careggi per effettuare una riduzione di carreggiata: un tombino della pubblica fognatura era saltato dalla sede e si è resa necessaria la riduzione della carreggiata e la richiesta di intervento urgente di Publiacqua. Chiuso temporaneamente al transito il sottopasso del lotto zero/via Artemisia Gentileschi. Disagi per allagamenti anche in via Circondaria, via del Perugino e in via del Termine/viale XI agosto dove è stato effettuato un intervento per deflusso acqua con una chiusura temporanea della strada per 30 minuti.

I vigili del fuoco sono intervenuti per il taglio di una pianta privata che da un giardino condominiale è caduta in via Niccolo da Tolentino.

Intorno alle 13,30 sono caduti 42 millimetri di pioggiai a Gamberame, Vaiano, 38 millimetri a Vaglia e Agliana.